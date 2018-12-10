EKPSS/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih
EKPSS tercih sonuçları, 7 Aralık Cuma günü sona eren tercih aşamalarının ardından merak konusu oldu. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan aldıkları puana göre tercihlerini gerçekleştiren binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, Devlet Personel Başkanlığı'nda yer alan boş kadrolar için önem arz edecek olan EKPSS/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen o detaylar
EKPSS tercih sonuçları, adayların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Cuma günü gerçekleştirdikleri son başvuruların ardından EKPSS/2 tercih sonuçları için araştırmalarını sürdüren binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı duyuruya kilitlendi. İşte, ÖSYM'nin açıklama yapması beklenen o tarih
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
29 Kasım-7 Aralık tarih aralığında alınan başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçen ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz dönemlerdeki sonuç açıklama süreçleri baz alındığında EKPSS/2 tercih sonuçlarının en geç 31 Aralık Pazartesi günü açıklanacağı öngörülebilir.
Bu durum, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre erken ve geç açıklanma şeklinde değişkenlik gösterebilir.
ATAMA SONRASI İSTENECEK OLAN BELGELER NELERDİR?
EKPSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in 15 inci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve
kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Söz konusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;
1) Kadronun gerektirdiği öğrenim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,
3) Kadro için genel ve özel şart olarak istenilen hususlara ilişkin belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
4) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı, (Kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar
sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir.)
5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir.
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