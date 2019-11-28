Ekose nedir? Ekose ve kazayağı aynı şey mi?
Ekose ve kazayağı modayla ilgili olanların yakından bildiği bir terim. Geçmişten günümüze en şık kumaşlardan biri olan ekose kumaşlar, montlardan eteklere, pantolonlardan çantalara pek çok kıyafet ve aksesuarda kullanılıyor. Ekose zaman zaman kazayağı deseniyle karıştırılabiliyor. Peki, ekose nedir? Ekose şıklığı nasıl yakalanır? Ekose nedir? Ekose ve kazayağı aynı şey mi?
Çeşitli renk ve dokularda olabilen ekose desenli kumaşlar günümüzdeki yaygın kullanımıyla adından bahsettiriyor. Mağazalar ve e- Ticaret sitelerinde satılan ürünlerde ekose kumaşa sık sık rastlamak mümkün. Köken olarak Fransa ve İskoçya'dan geldiği bilinen ekose kumaşlar, hem dekorasyon da hem de giyim de sık sık yer alıyor.
Ekose kumaş nedir?
Tartan çoklu renklerde çapraz çaprazlanmış yatay ve dikey bantlardan oluşan bir kalıptır. Tartanlar dokuma yünden kaynaklanıyor, fakat şimdi birçok başka malzemeden üretiliyorlar. Tartan özellikle İskoçya ile ilişkilidir. İskoç eteği neredeyse her zaman tartan desenlerine sahiptir.
Ekose şıklığı nasıl yakalanır?
Sade ve rahat bir giyim kumaş olan ekoseyle şıklık yakalamak için bazı noktalara dikkat etmelidir. Ekosenin yanlış kullanımında karmaşık bir görüntü olabilir. Ekose içeren bir parça kullanımında diğer parçalarınızın düz olmasına özen gösterilmelidir.
Ekosenin diğer bir başka kullanım alanıysa atkı ve şallardır. Atkı ve şalları kullanırken dikkat edilmesi gereken tek şey yine fazlaca kullanmamaktan geçiyor. Aşırıya kaçıldığı zaman modadan uzak bir görünüm veren bu parçalar yerinde ve miktarında kullanılmalıdır.
Kazayağı nedir?
Az bilinen ismiyle piyedepul, çok bilinen ismiyle kazayağı deseni, 80’lerde kabanlarda karşımıza çıkan bir desendi. Genellikle siyah beyaz kazayağı deseninin iri kullanımı çok çarpıcı bir görünüm yaratıyor.
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