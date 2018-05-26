'Ekonomiyi yönetemez durumdalar'

“Bir senedir yan gelip uyuyan Erdoğan, polislerimizi, öğretmenlerimizi hatırladı. Seçilirse 3600 ek göstergelerini vereceğini söyledi. Eğer ben söylemeseydim, İYİ Parti olmasaydı, bugün 3600 konuşma konularının içinde olur muydu? Terör tazminatlarını söyledim, mart ile nisan ayı yatırılmış. Siyasi rekabet, önce milletin hayrınadır. Tek alternatifle yola çıkıldığı zaman, bir süre sonra kibir galip gelir. Bu ülkeyi çiftlik gibi yönetmeye kalkarlar. Biz yola çıktık, hepsi iyileşti. Daha önce 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de hepsi hastalanıyordu. Artık hepsi turp gibi oldu.



YORGUN ŞOFÖR GİBİ

Milletin yaptığı fabrikaları satan, yandaş müteahhitlere para veren bu iktidar, 16 senedir ekonomimizin içine tükürdü. Kayseri nüfusunun yüzde 8'inin geliri yok. Yazıklar olsun. 16 senedir sen ne yaptın? Kardeşim her şey yasak. Twitter'ı, Facebook'u yasaklamaya kalktın. 16 yılda hepimizin cebinden 2 trilyon dolar topladılar. Peki gençler cebinize para girdi mi? Esnaf para kazanamıyor musun? Ne yaptılar? Ekonomik tercihini yandaşlara yaptılar. Bu ekonomiyi bunlar yönetemez durumdalar. Erdoğan yorgun otobüs şoförü gibi. Bir yorgun şoförün kullandığı arabaya biner misiniz? Hele bir de ehliyeti yoksa. Ben size güvendim, 100 bin imzayla yola çıktım. Milletin tek kadın adayı olarak yanınızdayım.”



2019'DA SURİYE'DE İFTAR YAPACAĞIZ

Akşener, “Size buradan söz. Suriyeli vatandaşları vatanlarında yaşatmak için bir yol ortaya koyacağız. İnsanların en mutlu yaşayacakları yer vatanlarıdır. Biz inşallah 2019’da Suriyeli mültecilerle Suriye’de iftar yapacağız” diye konuştu.