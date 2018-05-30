Ekonomiye üç eksenli yapılandırma

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener bugün Ankara Spor Salonu’nda, aday tanıtım toplantısı yapacak ve seçim beyannamesini açıklayacak. Meral Akşener, beyannameyle 24 Haziran seçimleri için ekonomi, eğitim, sağlık, dış politika alanlarında vaatlerini sıralayacak. Akşener’in yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda uzmanın da desteğiyle hazırlanan beyannamesinden dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:



GENÇLERE VATANDAŞLIK MAAŞI

“Ekonomi programı, ‘Makroekonomik istikrar’, ‘Ekonomik coğrafya’ ve ‘Hızlandırıcı sektörler’ olmak üzere üç temel eksen üzerinde konumlandırılacak. Üretim endeksli sanayi ve tarım politikalarında reform vaatleri sıralanacak.

Türkiye Dayanışma Fonu kurulacak. Emeklilere bayramlarda ‘İyi bayramlar’ ikramiyesi olarak 1500 lira verilecek, gençlere iş bulana kadar da vatandaşlık maaşı verilecek.



PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ

OHAL kaldırılacak, parlamenter sisteme dönüş süreci başlatılacak. Yeni anayasa için toplumsal mutabakat aranması çalışmalarına başlanacak. Muhtarlar hizmet bölgelerinde belediyelerin karar mekanizmalarına dahil edilecek. Mahalle bazında belediye bütçelerinden ‘ödenek’ tahsis edilecek.



Türkiye uluslararası eğitim sıralamalarında hak ettiği yere getirilecek. YÖK kaldırılacak. PISA sıralamasında 72 ülke içinde 50’nci sırada olan Türkiye’nin ilk 20’ye girmesi hedeflenecek.



Dünyada ilk 100 üniversite arasına 5 Türk üniversitesinin girmesi sağlanacak. ‘Analitik beceriler, üretici ve yenilikçi yetkinlikler kazandırmayı amaçlayan’ yeni eğitim müfredatı hazırlanacak. Öğretmen akademileri kurulacak.



EĞİTİME ERİŞİM

Eğitime erişim imkânları kısıtlı olan kesimlerden başlayarak tüm çocukların gelişimi desteklenecek. Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Programı (EÇBEP) hayata geçirilecek. Ailelere insani koşullarda sağlık ve beslenme desteği sağlanacak, çocuğun fiziksel, duygusal, kültürel ve bilişsel gelişimi desteklenecek. EÇBEP 24-60 aylık tüm çocukları kapsayacak. Okul öncesi eğitim kadrosu ve fiziki imkânları devlet tarafından karşılanacak. Özel okullar ve veli inisiyatif kooperatifleri teşvik edilecek.



EK GÖSTERGEYE AYAR

Aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge adaletsizliğini çözülecek. Ek gösterge uygulaması 9. dereceden başlatılacak ve belirlenmiş olan ek gösterge rakamları arttırılacak.”



TRT VAADİ

TRT özelleştirilecek, yıllık bütçeye 4 milyar liralık yük oluşturduğu gerekçesiyle TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) kapatılacak, kamu harcamaları yeniden gözden geçirilerek lüks araç ve bina kiralamalarına son verilecek. Devlet Malzeme Ofisi, ‘Kamu Merkezi Satın Alma Kurumu’na dönüştürülecek. Passolig uygulaması kaldırılacak.



GATA’YA DÖNÜŞ

Askeri okullar yeniden yapılandırılacak. GATA ve Kuleli Askeri Lisesi başta olmak üzere tüm askeri okullar tekrar açılacak. Kapatılan astsubay sınıf okulları, askeri liseler, Harp Okulları ve Harp Akademileri yeniden açılacak.



