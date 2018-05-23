Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Ekonominin patronu güvendir'

    'Ekonominin patronu güvendir'

    Hasan DEMİRBAŞ / DHA
    23.05.2018 - 23:54 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Isparta ve Burdur’da düzenlenen mitinglere katıldı.

    Akşener, Isparta’daki konuşmasına, 9’uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’i kastederek “Babamın şehri Isparta” diye başladı. Bambaşka bir konuşma hazırladığını ancak sabah kalktığında doları gördüğünü dile getiren Akşener, “Ekonominin patronu güvendir. Eğer ekonomiyi keyfinizin, gönlünüzün hoş edildiği bir alan haline getirirseniz, Türkiye’yi batırırsınız. ‘24 Haziran’da kazanırsam doları, faizi düşüreceğim’ diyorsun, hadi oradan” diye konuştu.

    ‘BABAYA DÜŞMANLAR’
    Erdoğan’dan OHAL’i kaldırıp, Merkez Bankası’nı sakin, dürüst, ciddi çalışması için serbest bırakmasını isteyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle ciddiyetsizlik olur mu? Dolar toto oynuyoruz, benzininden mazotuna giyim eşyasına her konuda zam yiyeceğiz. Çiftçi can çekişiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi’ni (SDÜ) bölmeye çalıştılar. Atatürk’e düşmandılar biliyorduk, anladık ki babaya da düşmanlar. Eğer bu israfı, rüşveti Türkiye sürdürmeye devam ederse batar.”

    Etiketler: Meral Akşener , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri