Akşener, Isparta’daki konuşmasına, 9’uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’i kastederek “Babamın şehri Isparta” diye başladı. Bambaşka bir konuşma hazırladığını ancak sabah kalktığında doları gördüğünü dile getiren Akşener, “Ekonominin patronu güvendir. Eğer ekonomiyi keyfinizin, gönlünüzün hoş edildiği bir alan haline getirirseniz, Türkiye’yi batırırsınız. ‘24 Haziran’da kazanırsam doları, faizi düşüreceğim’ diyorsun, hadi oradan” diye konuştu.



‘BABAYA DÜŞMANLAR’

Erdoğan’dan OHAL’i kaldırıp, Merkez Bankası’nı sakin, dürüst, ciddi çalışması için serbest bırakmasını isteyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle ciddiyetsizlik olur mu? Dolar toto oynuyoruz, benzininden mazotuna giyim eşyasına her konuda zam yiyeceğiz. Çiftçi can çekişiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi’ni (SDÜ) bölmeye çalıştılar. Atatürk’e düşmandılar biliyorduk, anladık ki babaya da düşmanlar. Eğer bu israfı, rüşveti Türkiye sürdürmeye devam ederse batar.”



