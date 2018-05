‘Ekonomideki sorunu çok rahat aşarız’

DÖRT AŞAMALI STRATEJİ

“Türkiye’nin ekonomisinin büyük değişim ve dönüşüme ihtiyacı var. ‘İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu’ kuracağız. İnsani gelişmeyi esas almazsanız geleceği kuramazsınız. Dört aşamalı bir stratejiden söz edeceğim. Birinci aşama tam demokrasi. Tam demokrasi herkesin can ve mal güvenliği olduğu sistemin adıdır. Şu anda hiçbirinizin can ve mal güvenliği yok. Her birinizin varlığı bir kararnameye bağlı. Yargının bağımsız olmadığı ülkede can ve mal güvenliği yoktur. İkincisi üretmek. Bunun önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor.

KİŞİ BAŞI 15 BİN DOLAR

Üçüncü, ayağı güçlü sosyal devlet. Gelir dağılımı hakça olmazsa o ülkede huzur olmaz. Herkesin karnının doyması lazım. Bizim önerdiğimiz aile sigortasının amacı bu. Güçlü bir sosyal devlet oluşturmak zorundayız. Dördüncü, bir stratejiye ihtiyacımız var, sürdürülebilirlik. Sanayicinin üretmesi lazım, AR-GE merkezlerinin olması lazım, bilgi üretilmesi lazım. Bunun için de eğitimin olması lazım. Orta gelir tuzağını nasıl aşarız? Bunları yaparsanız aşarsınız, beş yıl içinde. Beş yıl içinde Türkiye’nin kişi başına geliri 15 bin dolara çıkar. 15 bin doları yakalamak sıradan bir olaydır. Ekonomide sorun var. Aşabilir miyiz? Çok rahat aşarız. Nasıl yapacağız? Eğer siz bütün komşularınızla barışık olursanız bu sorunu çok rahat aşarsınız. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı (OBİT) kuracağız. Türkiye, İran, Suriye ve Irak. Bu bölgede yıldızımız parlar. Kavgayı değil barışı öncelediğiniz zaman bunları yaparsınız.

BIKMADIK MI ARTIK

Toplumsal barışımızı sağlayabiliriz. Bütün mesele iyi niyet, samimiyet ve kararlılıktır. Siyaset kavga alanı haline dönüştü. Günlük kısır çekişmelerle Ali bunu dedi, Veli bunu dedi... Bıkmadık mı artık? Türkiye yeni bir yol haritası çizmeyecek mi? Çocuklarımız için siyaseti sorgulamak zorundayız. Siyaseti bir zenginleşme aracı olarak kabul eden anlayışı Türkiye’nin artık topraklarının dışına çıkarmalıyız. AB ile ilişkileri düzeltiriz. Onlar bastırıyorlar ‘Kanunun şu maddesini değiştirin’. Biz de direniyoruz ‘değiştirmeyiz’ diye. Değiştireceğiz. AB süreci uygarlıkla buluşma açısından önemlidir.

BU MU MÜCADELE

FETÖ konusunda bir mücadele verildiği söyleniyor. Ben bir mücadele verildiğine inanmıyorum. Parası olan çıkıyor, gariban içeride. 33 ere 7 kez müebbet verdiler. Erin ne günahı var ya? Siz komutanı serbest bırakıyorsunuz, askeri öğrencilere müebbet hapis. Bu mudur FETÖ ile mücadele? FETÖ’nün adamını şu anda bile en önemli yerlere getiriyorsunuz. Bank Asya’nın önünden geçenin malvarlıklarına el koyuyorsunuz, milletvekilleri gitmişler FETÖ’yü ziyaret ediyorlar onlar yeniden milletvekili listelerinde. Bu mudur mücadele? Yok arkadaş samimi olduğuna inanmıyorum. Parayı bastıran dışarı çıkıyor, gariban içerine kalıyor.

DEMEK Kİ BİR SORUN VAR

Parlamentoda tek başına çoğunluğu var. Cumhurbaşkanı her istediğini yapabiliyor. Bütün bu imkanlar varken niye seçim? Demek ki bir sorun var ortada. Hükümet olanlar ‘şunu şunu yapacağız ama 24 Haziran’dan sonra’ Her türlü imkanınız var, niye şimdi yapmıyorsunuz?

16 yıldır yürüttüğümüz tek ekonomi var beton ekonomisi. İnşaat bitiyor adamlar işsiz. Artık üretmek zorundayız. Kimse takım tutar gibi siyasi parti tutmasın.”

NEDEN MİTİNG YAPMIYORUM

“Sizden tek isteğim şu; sandığa giderken ülkenin geleceğini düşünerek gidin” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Hepinizin sorumluluğu var. Ben dilimin döndüğü kadar anlatıyorum. Neden miting yapıp anlatmıyorum? O mitinge sizler gelmiyorsunuz arkadaşlar. Belki haklısınız işiniz var gücünüz var. Bizim oturup dertleşmemiz lazım. ”