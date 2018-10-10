Ekonomi silah olarak kullanılamaz
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ambargo ve kısıtlamaların ülkeleri yeni arayışlara sürüklediğini belirterek, “Türkiye olarak dış ticarette karşılıklı olarak ulusal para kullanılması teklifini önemsiyor ve destekliyoruz” dedi.
TBMM’nin ev sahipliğinde Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı, Antalya Belek’te başladı. 38 ülkenin meclis başkanlarının katıldığı toplantının açılış konuşmasını, yapan Yıldırım şunları söyledi: “Ekonomisi güçlü ülkelerin vurdumduymaz davranışları dünya ekonomisine ve dünya halklarının ortak refahına zarar veriyor. Ekonominin silah ve baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez. Para kurlarını kullanarak siyasi hedeflere ulaşma çabasını da tüm uluslararası ekonomik sistemi tehlikeye düşürecek bir hareket olarak değerlendiriyoruz. Ulusal paralarla ticaretin teşviki başta olmak üzere alternatiflerin üzerinde durulması normaldir, gereklidir.”
ERMENİSTAN TEMSİLCİSİNE ELEŞTİRİ
Basına kapalı oturumda 1915 olayları ve Dağlık Karabağ’a yönelik açıklamalarda bulunan Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Eduard Sharmazznov’u ortak bildirinin okunması sırasında eleştiren Yıldırım, şöyle konuştu: “Gerçekleri çarpıtan açıklamalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Ermenistan, Türkiye ilişkilerini gerçekten düzeltmek istiyorsa bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli, tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir.”
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