Ekonomi paketine CHP’den eleştiri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar-oğlu, TBMM’ye sunulan ekonomi paketiyle ilgili, “İktidar kendi yandaşlarını kurtarmak istiyor, peki vatandaşı kim kurtaracak? Biz iktidardan vatandaşın sorunlarını çözecek yaklaşımlar bekliyoruz” değerlendirmesi yaptı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, ekonomideki gelişmelerin yanı sıra dış politika, yeni parti iddiaları ve CHP’li belediye başkanları toplantısına yönelik hazırlıklar konuşuldu.
Edinilen bilgiye göre toplantıda AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na dün sunduğu ekonomi paketi konuşuldu. Paket konuşulurken CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Görünen o ki paketteki bazı düzenlemeler, iktidar partisinin kendi yandaşlarını ekonomik olarak kurtarmaya yönelik. İktidar yandaşlarını kurtarmak istiyor, peki vatandaşı kim kurtaracak? Bu tür yaklaşımlar bizim tarafımızdan asla kabul edilemez. Biz iktidardan vatandaşın ekonomik sorunlarını çözecek yaklaşımlar bekliyoruz. Bunu da her yerde anlatacağız. Partimizin ekonomi politikalarını Meclis’te ve her ortamda dile getirmeliyiz” dedi.
DEMOKRASİYE KATKI
Toplantıda Ali Babacan’ın AK Parti’den istifası ve yeni parti kurma hazırlığı da konuşuldu. MYK’da, “Demokrasiye katkı sunacak her yeni kurum Türkiye’deki siyasal yaşamı güçlendirir” denildi.
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