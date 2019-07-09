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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ekonomi paketine CHP’den eleştiri

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Ekonomi paketine CHP’den eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar-oğlu, TBMM’ye sunulan ekonomi paketiyle ilgili, “İktidar kendi yandaşlarını kurtarmak istiyor, peki vatandaşı kim kurtaracak? Biz iktidardan vatandaşın sorunlarını çözecek yaklaşımlar bekliyoruz” değerlendirmesi yaptı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, ekonomideki gelişmelerin yanı sıra dış politika, yeni parti iddiaları ve CHP’li belediye başkanları toplantısına yönelik hazırlıklar konuşuldu.
Edinilen bilgiye göre toplantıda AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na dün sunduğu ekonomi paketi konuşuldu. Paket konuşulurken CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Görünen o ki paketteki bazı düzenlemeler, iktidar partisinin kendi yandaşlarını ekonomik olarak kurtarmaya yönelik. İktidar yandaşlarını kurtarmak istiyor, peki vatandaşı kim kurtaracak? Bu tür yaklaşımlar bizim tarafımızdan asla kabul edilemez. Biz iktidardan vatandaşın ekonomik sorunlarını çözecek yaklaşımlar bekliyoruz. Bunu da her yerde anlatacağız. Partimizin ekonomi politikalarını Meclis’te ve her ortamda dile getirmeliyiz” dedi.

DEMOKRASİYE KATKI

Toplantıda Ali Babacan’ın AK Parti’den istifası ve yeni parti kurma hazırlığı da konuşuldu. MYK’da, “Demokrasiye katkı sunacak her yeni kurum Türkiye’deki siyasal yaşamı güçlendirir” denildi. 

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