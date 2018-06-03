Ekonomi eleştirisi: Gözlükleri farklı

Temel Karamollaoğlu, Isparta’da partisinin düzenlediği mitingde sözlerine “Herkes her mitinge gidemiyor. Bu gösterdiğiniz cesaretten dolayı teşekkür ediyorum” diye başladı ve şöyle devam etti:

“Dolar aldı başını gidiyor. Seçimden sonra ne olacak kimse bilmiyor. Borçlarımız yükseldi. ‘IMF’ye borcumuz kalmadı’ diye övünenler, başka yerdeki borcu ağzına bile almıyor. Gazeteler yazıyor. İhracat zirve yaptı. Ama bu arkadaşlar farklı gözlük kullanıyor. Benim gözlük dereceli, yakını da uzağı da ama bunların gözlüğü sabit, bir türlü ihracatı görmüyor. İhracat arttı tamam da ithalat ne oldu? Bir de bundan bahset. Tövbe hiç bozuntuya almıyorlar. Çünkü neden? İthalat ihracattan daha hızlı büyüyor. Bizim bugünkü ekonomi politikalarını sil baştan değiştirmeye ihtiyacımız var. ‘İktidara gelirsek bütün yatırımları durduracağız’ dedim. Benim söylediğimi iyi anlayın. Ben ne yola ne hızlı trene karşıyım. Tek söylediğim öncelikleri belirlemektir. Sonra borçlanmadan yatırımları yapmak. ‘Bu parayı nerden bulacaksın?’ diye soruyorlar. İki konuda tedbir alacağım. Yolsuzluğu durdurduğumuz zaman. En çok yolsuzluk kanımızı emer gibi ekonomik değerleri emiyor. Bir diğeri de israfı durdurmaktır. İtibar kazanmak için israf gibi görünen yatırımları yapacağız. İtibar israfla kazanılmaz tam tersi tasarruf ettiğin zaman herkes sana yüklenir. Değişiklik yapacağımız dediğimiz zaman hakikaten değişiklik yapacağız.”



