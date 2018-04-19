Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan 'Erdoğan' açıklaması

    Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan 'Erdoğan' açıklaması

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 12:58 | Son Güncelleme:

    Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'daki seçimlerde, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi olan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verip vermeyeceğini açıkladı.

    2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP ve MHP’nin ortak adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı girdiği yarışı kaybeden İhsanoğlu daha sonra MHP’den gelen teklifi kabul ederek, “MHP İstanbul Milletvekili” olarak yoluna devam etmişti.

    MHP’nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararının ardından Ekmeleddin İhsanoğlu'nun oyunu kime vereceği merak konusu oldu.

    EKMELEDDİN İHSANOĞLU ERDOĞAN'A OY VERECEK Mİ?

    İhsanoğlu, Odatv’nin "partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verip vermeyeceği" sorusuna şu yanıtı verdi:

    “Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum.”

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (19.04.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için

     

    Etiketler: cumhurbaşkanlığı seçimleri , erdoğana oy verecek mi , erken seçim , AK Parti , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri