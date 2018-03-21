Ekmeleddin İhsanoğlu Türkiye'ye getirildi

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu (75), geçtiğimiz cuma günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi’nce düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu’nun ’Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu’ temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu’na operasyon yapıldı. Merkezi Klinik Hastanesi’nden yapılan açıklamada, göğüs ağrısı şikayetiyle getirilen İhsanoğlu’nun nabzının düşük olduğunun görüldüğünü, arka duvar damarının tamamına yakının tıkalı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor. 36 saat yoğun bakımda kalacak" denildi.



İhsanoğlu, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından, kontrollerinin İstanbul’da sürmesini istedi. İhsanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in tahsis ettiği özel uçakla İstanbul’a getirildi. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım’ın da İhsanoğlu’na ulaşarak, kendilerinin de özel uçak tahsisi dahil, her türlü desteği verebileceklerini söylediği öğrenildi.



İstanbul ’daki özel bir hastanede kontrolleri yapılan İhsanoğlu, ardından taburcu edildi.



ERDOĞAN VE YILDIRIM’DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU



İstanbul’daki evinde istirahat eden İhsanoğlu’nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlunu telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece görüştüğü İhsanoğluna geçmiş olsun dileklerini iletti.



Başbakan Binali Yıldırım da Azerbaycan’da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.







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