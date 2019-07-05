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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
05.07.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Ekmek arasında para çıktı, gören şaşkına döndü!

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NİĞDE'de dilencilere yönelik yapılan çalışmada ekmek arasına saklanan banknotlar şaşkınlığa neden oldu. Dilencilerin topladıkları paraları ekmek ve bohçaların arasına gizlediği ortaya çıktı.

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  • Paralar ekmek arasında bulundu
  • Paralar ekmek arasında bulundu
  • Paralar ekmek arasında bulundu
  • Paralar ekmek arasında bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında dilencilik yapan bir grubu takibe aldı.

Başka şehirlerden gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu dilenciler, yakalanarak zabıta amirliğine götürüldü. Üstlerinde para bulunamayan dilencilerin yanlarındaki poşetleri inceleyen ekipler, ekmek ve poğaçaların kesilerek aralarına paraların gizlendiğini ve mendil paketlerinin içine de para saklandığını tespit etti.

Dilencilik yaptıkları gerekçesiyle 6 kişiye idari para cezası verildi, ekmek ve poğaçaların arasından çıkarılan paralara da el kondu.

"Parayı ekmeğin arasına neden para koyuyorsunuz?" sorusuna bir dilenci, "Acıkınca yemek için. Eskiden daha çok para kazanıyorduk. Şimdi vatandaşlar bilinçlendi, artık vermiyorlar" cevabını verdi.

 

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