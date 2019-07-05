Ekmek arasında para çıktı, gören şaşkına döndü!
NİĞDE'de dilencilere yönelik yapılan çalışmada ekmek arasına saklanan banknotlar şaşkınlığa neden oldu. Dilencilerin topladıkları paraları ekmek ve bohçaların arasına gizlediği ortaya çıktı.
Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında dilencilik yapan bir grubu takibe aldı.
Başka şehirlerden gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu dilenciler, yakalanarak zabıta amirliğine götürüldü. Üstlerinde para bulunamayan dilencilerin yanlarındaki poşetleri inceleyen ekipler, ekmek ve poğaçaların kesilerek aralarına paraların gizlendiğini ve mendil paketlerinin içine de para saklandığını tespit etti.
Dilencilik yaptıkları gerekçesiyle 6 kişiye idari para cezası verildi, ekmek ve poğaçaların arasından çıkarılan paralara da el kondu.
"Parayı ekmeğin arasına neden para koyuyorsunuz?" sorusuna bir dilenci, "Acıkınca yemek için. Eskiden daha çok para kazanıyorduk. Şimdi vatandaşlar bilinçlendi, artık vermiyorlar" cevabını verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle