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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Mehmet CANDAN/ DHA
13.02.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Acı fotoğraf... Ekmek almaya gitti, böyle bulundu!

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Acı fotoğraf... Ekmek almaya gitti, böyle bulundu!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, ekmek almak için evinden çıkan Niyazi Bircan (86) sokakta ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde İmbatlı Mahallesi 6085 Sokak'ta meydana geldi. İşlerine giden vatandaşlar sokakta yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin aynı sokakta oturan Niyazi Bircan olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, Bircan'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı. Komşuları polise verdikleri ifadede, yalnız yaşayan Bircan'ın ekmek almak için evinden çıktığını söyledi. Astım hastası olduğu belirlenen Bircan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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