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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) 
17.12.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Ekipler denetim yaptı... Sürücülere ceza yağdı

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Ekipler denetim yaptı... Sürücülere ceza yağdı

RESMİ ve sivil trafik ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) bulunmadığı noktalarda emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Dün akşam saatlerinde Küçükyalı D-100 Karayolu’nda oluşturulan güvenlik noktasında, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza yağdı. Polisi farkedip, şeritlerine girenler de cezadan kurtulamadı.

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  • EDS yok dediler ama...Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı
  • EDS yok dediler ama...Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı
  • EDS yok dediler ama...Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı
  • EDS yok dediler ama...Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde resmi ve sivil trafik ekipleri, dün akşam saatlerinde Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) olmadığı noktalardaki emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sivil trafik ekipleri, emniyet şeridi ihlali yapan araçların plakalarını tek tek tespit ederek, güvenlik noktasındaki resmi trafik ekiplerine bildirdi.

Ekipler, ihlal yapan araçları durdurarak Trafik Ceza Kanunu'nun 46/2 maddesi uyarınca 1.002 lira para cezası kesti.

İhlal yaparken ekipleri fark eden bazı araçlar şeritlerine tekrar girse de trafik polislerinden kaçamadı. Denetimlerde 40 dakikalık sürede emniyet şeridi ihlali yapan 27 araca cezai işlem uygulandı. Araçlara toplam 27 bin 54 lira para cezası kesildi

Ceza yazılan bir sürücü, “Emniyet şeridini kullanmaktan memur beyler ceza yazıyor şu an. Küçükyalı’ya dönecektim. Bir iki araba avantaj için refleks olarak giriyor insan. Daha dikkat edeceğim.

Cezayı bilmiyorum indirimlisini ödemeye çalışacağım ama.” dedi.

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