Ekipler bu halde buldu! O balkondan atladı, arkadaşları komada...
KARAMAN'da evde birlikte alkol alan 3 gençten L.Ü., ikinci kattaki evin balkonundan atladı. Diğer iki arkadaşı ise alkol komasına girdi! Üç genç hastanede tedavi altına alındı...
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Abbas Mahallesi meydana geldi. A.T.A. (16) yalnızken aynı yaştaki arkadaşları N.K. ve L.Ü.'yü evlerine davet etti. 3 arkadaş, evde alkol aldı.
Gençlerden L.Ü., bir süre sonra 2'nci kattaki evin balkonuna çıkarak, buradaki sandalyeyi sokağa fırlattı, ardından da kendisi atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Alkol komasına girdikleri için bilinçlerini kaybettikleri belirtilen N.K. ve A.T.A. için de ek ambulans talep edildi. Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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