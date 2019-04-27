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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ekip otosunda tecavüze indirim

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Ekip otosunda tecavüze indirim

Taksiden indirdiği I.K.’yı ekip aracında 4 saat alıkoyup tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan polis memuru Şeref Şık hakkında karar çıktı. Şık uygulanan iyi hal indirimiyle 24 yıl ceza alırken, muhalefet şerhi koyan üye hâkim indirimin bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcılığı azaltacağını söyledi.

Fatih’te 15 Ekim 2018’de kontrol amaçlı durdurdukları taksiden indirdikleri I.K. isimli kadına tecavüz edilmesiyle ilgili davada polis memuru Şeref Şık ile tutuksuz sanıklar İsmail K., Enes S., Yaşar S. ve Ahmet B. önceki gün İstanbul 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Son sözü sorulan sanık Şeref Şık, “Böyle bir olay olduğundan dolayı pişmanım” dedi. Diğer sanık polis memurları da suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını istediler.

‘İNSANLIĞA İNANCIMI KAYBETTİM’

Olaydan sonra sınırdışı edildiği için duruşmalara katılamayan Özbekistanlı I. K. ise avukatlarına attığı mesajda, “İnsanlar polise güvenirler. Yardıma ihtiyacı olduğu zaman polise giderler. Yaşadıklarımdan sonra polise olan inancımı değil tüm insanlara olan inancımı yitirdim” dedi. Polis memuru Şık’ı toplam 29 yıl hapisle cezasına çarptıran mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 24 yıl 2 aya indirdi. Ahmet B., Enes S. ve Yaşar S. ise “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı. İsmail K. ise beraat etti. Karara muhalefet şerhi koyan hâkim Kudret Karslı ise “Fiil işleyenlere ceza verilmemesi bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcılığı azaltmakta, vatandaşların güvenliğiyle sorumlu olan polis memurları tarafından işlendiği değerlendirildiğinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucunu doğurmaktadır. Ceza verilirken duruşmadaki tutumları da göz önünde bulundurulduğunda pişman olduklarına yönelik bir kanaat de oluşmadığından indirim yapılamadan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddesinin uygulanmaması gerektiği görüşümle çoğunluğun kararına muhalefet şerhimdir” dedi. 

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