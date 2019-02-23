Ekip otosunda tecavüze 10 yıl
Evine bırakmak için ekip otosuna aldıkları P.T.’ye ön koltukta meslektaşı otururken arka koltukta tecavüz eden polis Serhat Ertuğrul 10 yıl hapse çarptırıldı.
Geçen yıl 6 Ocak’ta yaşanan olayda Taksim’den dönen P.T. (28) Beylikdüzü’nde taksiden indi. Cadde üzerinde evine yürürken polis memurları Serhat Ertuğrul (27) ve R.Y..(27) ekip arabasıyla genç kadının yanında durarak “Gideceğin yere kadar götürelim” dedi. Önce teklifi kabul etmeyen P. T. polislerin ısrarı üzerine araca bindi. İddiaya göre bir süre yol aldıktan sonra Ertuğrul arabadan inip arka koltuğa geçti ve P.T. ile zorla birlikte oldu. P.T. 155’i arayarak polis memurundan şikâyetçi oldu.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan tutuklu sanık Ertuğrul müşteki ile cinsel ilişkiye girmediğini ancak olay günü müştekinin kendisinin elini tuttuğunu söyledi. “Benim penceremden bakılınca ben bu suçu işlemedim” ifadesini kullandı ve beraatını istedi. Tutuksuz sanık Y. ise şunları söyledi: “Cinsel ilişki gerçekleşmedi, sadece öpüşme boyutunda kaldı. Olay günü Serhat Ertuğrul’un yanında ikinci günümdü. Kendisi benim bir nevi amirim pozisyonundaydı. Adeta nutkum tutuldu. Olumlu ya da olumsuz bir davranışta bulunmadım. Suçsuzum”
KARAR OY ÇOKLUĞUYLA
Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla polis S.E.’ye “vücuda organ sokmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de dikkate alarak iyi hal indiriminden cezayı 10 yıl hapis cezasına düşürdü.
SEYREDİP SUSAN POLİSE DE 5 AY
R.Y.’ın ‘nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım’ suçundan cezalandırılması için gerekli kasıt unsurları oluşmadığını belirten mahkeme beraatına karar verdi. Sanığa ‘suçu bildirmeme’den 5 ay hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle