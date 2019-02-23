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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
23.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ekip otosunda tecavüze 10 yıl

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Ekip otosunda tecavüze 10 yıl

Evine bırakmak için ekip otosuna aldıkları P.T.’ye ön koltukta meslektaşı otururken arka koltukta tecavüz eden polis Serhat Ertuğrul 10 yıl hapse çarptırıldı.

Geçen yıl 6 Ocak’ta yaşanan olayda Taksim’den dönen P.T. (28) Beylikdüzü’nde taksiden indi. Cadde üzerinde evine yürürken polis memurları Serhat Ertuğrul (27) ve R.Y..(27) ekip arabasıyla genç kadının yanında durarak “Gideceğin yere kadar götürelim” dedi. Önce teklifi kabul etmeyen P. T. polislerin ısrarı üzerine araca bindi. İddiaya göre bir süre yol aldıktan sonra Ertuğrul arabadan inip arka koltuğa geçti ve P.T. ile zorla birlikte oldu. P.T. 155’i arayarak polis memurundan şikâyetçi oldu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan tutuklu sanık Ertuğrul müşteki ile cinsel ilişkiye girmediğini ancak olay günü müştekinin kendisinin elini tuttuğunu söyledi. “Benim penceremden bakılınca ben bu suçu işlemedim” ifadesini kullandı ve beraatını istedi. Tutuksuz sanık Y. ise şunları söyledi: “Cinsel ilişki gerçekleşmedi, sadece öpüşme boyutunda kaldı. Olay günü Serhat Ertuğrul’un yanında ikinci günümdü. Kendisi benim bir nevi amirim pozisyonundaydı. Adeta nutkum tutuldu. Olumlu ya da olumsuz bir davranışta bulunmadım. Suçsuzum”

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla polis S.E.’ye “vücuda organ sokmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de dikkate alarak iyi hal indiriminden cezayı 10 yıl hapis cezasına düşürdü.

SEYREDİP SUSAN POLİSE DE 5 AY

R.Y.’ın ‘nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım’ suçundan cezalandırılması için gerekli kasıt unsurları oluşmadığını belirten mahkeme beraatına karar verdi. Sanığa ‘suçu bildirmeme’den 5 ay hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldı.

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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