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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER/ İSTANBUL(DHA)
22.02.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Ekip otosunda tecavüz davasında karar belli oldu

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Ekip otosunda tecavüz davasında karar belli oldu

İstanbul, Beylikdüzü'nde 'nde geçen yıl görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen polis memuru S.E. (27) ile ekip otosunda bulunan diğer polis memuru R.Y.'nin (28) yargılandığı davada tutuklu sanık S.E. "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık R.Y ise "Suçu bildirmeme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi. 

SANIK S.E.: 6 YILDIR KADINLAR ÇOCUKLAR OLSUN HERKESE YARDIMCI OLDUM

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık S.E. ve tutuksuz sanık R.Y. hazır bulundu. Duruşmada son savunmasını yapan sanık S.E., müşteki ile cinsel ilişkiye girmediğini ancak aralarında yakınlaşma olduğunu belirterek, olay günü müştekinin kendisinin elini tuttuğunu söyledi.

"Benim penceremden bakılınca ben bu suçu işlemedim" ifadesini kullanan sanık S.E. "6 yıllık polis memuruyum. 6 yıldır kadınlar, çocuklar olsun herkese yardımcı oldum. Sadece bir kişinin beyanıyla karşınıza bu şekilde gelmek beni utandırıyor.  Böyle bir olayı ben de tasvip etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

SANIK R.Y.: İKİMİZDE İFTİRA KURBANIYIZ

Sanık R.Y ise  "S.E ile müşteki arasında cinsel ilişki gerçekleşmedi, sadece öpüşme boyutunda kaldı. 15 aylık polis memuruyum. Ben meslek hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum.

Olay günü S.E'nin yanında ikinci günümdü. Kendisi benim bir nevi amirim pozisyonundaydı. Bu olayda benim adeta nutkum tutuldu. Olumlu ya da olumsuz bir davranışta bulunmadım. İkimizde iftira kurbanıyız. Bu olayı tasvip etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, kasıt unsurları oluşmadığını belirterek tutuksuz sanık R.Y'nin  "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" suçundan beraatine karar verdi. Sanık R.Y "Suçu bildirmeme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi. 

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan suçun işleniş şekli, özellikleri ile sanığın kastının yoğunluğunun dikkate alarak sanık S.E.'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de dikkate alarak iyi hal indiriminden cezayı 10 yıl hapis cezasına düşürdü.  Ayrıca S.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

MUHALEFET ŞERHİ

Sanık R.Y'nin "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" suçundan beraat kararı verilmesine üye hakim muhalefet şerhi koydu. Üye hakim kararında şu ifadelere yer verdi. Sanık R.Y'nin eylemin başından sonuna kadar olay yerinde bulunması dolayısıyla mağdurenin psikolojik direncinin kırılması noktasında diğer sanığın eylemi gerçekleştirmesine yardım ettiği kanaatiyle çoğunluğun beraat yönündeki kararına katılmıyorum.

İDDİANAME

İddianamede olayın Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018'de meydana geldiği anlatılıyordu. iddianamede S.E.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken,  diğer şüpheli R.Y.'nin de "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Ekip otosunda tecavüz davasında o polis konuştu
Ekip otosunda tecavüz davasında o polis konuştu!
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