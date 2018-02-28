Ekinezyanın faydaları neler? Ekinezya çayı nasıl yapılır?

Herhangi bir güneşli bitki bahçesi, kökenlerini Kuzey Amerika’dan alan, gürbüz ve kendine özgü bir kır çiçeği olan ekinezya olmadan tamamlanmış sayılmaz. Ekinezyanın çiçeklerinin lavanta renkli ortası dikenli ve kubbemsidir ve tek katmanlı taç yapraklardan oluşur. Bilinen ismi mor koni çiçeği buradan gelir. Bu türe “koni” denmesi çok uygundur çünkü Echinacea Yunanca echinos kelimesinden kaynağını alır ve “konimsi” anlamına gelir. Avrupalı yerleşimciler Kuzey Amerika’ya gelmeden yüzyıllar önce yerli topluluklar ekinezyanın en azından üç türünü tıbbi amaçla kullanırlardı.Herhangi bir güneşli bitki bahçesi, kökenlerini Kuzey Amerika’dan alan, gürbüz ve kendine özgü bir kır çiçeği olan ekinezya olmadan tamamlanmış sayılmaz.



Ekinezyanın çiçeklerinin lavanta renkli ortası dikenli ve kubbemsidir ve tek katmanlı taç yapraklardan oluşur. Bilinen ismi mor koni çiçeği buradan gelir. Bu türe “koni” denmesi çok uygundur çünkü Echinacea Yunanca echinos kelimesinden kaynağını alır ve "konimsi" anlamına gelir. Avrupalı yerleşimciler Kuzey Amerika’ya gelmeden yüzyıllar önce yerli topluluklar ekinezyanın en azından üç türünü tıbbi amaçla kullanırlardı.

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Bu bitki Geniş Düzlükler’de yaşayan yerliler ve komşu bölgeler için evrensel düzeyde bir ilaçtı. Herhangi başka bir bitkiden çok daha fazla şifa amacıyla kullanılırdı. Omaha ve Ponca yerlileri diş ağrısı için taze ekinezya köklerini çiğnerlerdi. Ekinezya köklerinin sıvısıyla yıkanmak yaralara ve yanıklara iyi gelirdi ve terin ateşli ısısını düşürürdü.



Şayenler (Çayen yerlileri) toz ekinezya yaprakları ve kökleriyle kaynatılan çayı içerler ve diş eti, ağız ve boğaz acılarını hafifletmek için köklerini çiğnerlerdi. Diğer topluluklar ekinezyanın çeşitli reçetelerini soğuk algınlığına, öksürüğe, koliğe ve hatta yılan sokmasına karşı kullanırlardı. 1800’lerin sonlarında, çalışmalarında Amerikan tıbbi bitkilerini kullanan birçok seçme Amerikalı doktor ekinezyayı solunum yolu enfeksiyonlarına ve deri rahatsızlıklarına karşı kullandı. Ancak 1930’larda Birleşik Devletler’de revaçtan düşmeye başlayan ekinezya Avrupa’da, özellikle de Almanya’da popülaritesini arttırmaya başladı.

Günümüzde ekinezya Avrupa’da hâlâ popülerdir ve Amerikan şifalı bitki pazarına çarpıcı bir biçimde dönmüştür. Bitki uzmanları ekinezyanın, soğuk algınlığının ve gribin süresini kısattığını ve ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkların semptomlarını hafiflettiğini saptamışlardır. Ekinezya aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırmak amacıyla da kullanılır.



EKİNAZYANIN FAYDALARI



Soğuk algınlığı ve grip Yaralar



Ekinezya günümüzün bitkisel tıbbında en çok araştırılmış bitkilerden biridir. Soğuk algınlığının şiddetini ve süresini azaltmasıyla bilinir. Bağışıklık sistemine sayısız etkisi vardır; bunların arasında antikor tepkisinin artması, virüslere karşı interferon seviyesinin yükselmesi ve enfeksiyona karşı beyaz kan hücrelerinin uyarılması sayılabilir. Ekinezyanın bazı kimyasal bileşenleri bitkinin türüne, bitkinin bölümüne ve özütleme tekniğine göre değişiklik gösterir. Polisakkaritler, glikoproteinler ve alkilamitler bağışıklık sistemini canlandıran, virüsleri ve bakterileri baskılayan tıbbi etkiye sahiptir. Ekinezyanın nasıl işe yaradığı araştırılmaya devam edilmektedir. Ekinezyanın günlük kullanımının soğuk algınlığını önlediği söylenemez ancak soğuk algınlığının süresini 1 ila 2 gün kısalttığına dair bir takım araştırmalar vardır. Yararlarını görebilmek için hastalığın ilk belirtileri başladığında uygun dozda alabilirsiniz.



EKİNAZYA ÇAYI NASIL YAPILIR?



ÇAY: 1 ya da 2 çay kaşığı ekinezya yaprağını/çiçeğini 1 bardak kaynar suya koyun ya da kökünden 1 çay kaşığı kadarını 1 ya da 2 bardak suyla 10 dakika kadar kaynatın.

NASIL KULLANILIR?



TENTÜR: Soğuk algınlığı baş gösterdiğinde ya ekinezya kökünün tentürünü ya da E. purpurea’nın taze üst kısımlarının suyunu sıkıp alkolde bekletin. Her 2 saatte bir 1 ya da 2 ml’sini doğrudan ya da sulandırarak için.



KAPSÜL: Dozu, her bir ekinezya bitkisine göre değişir; bitkinin hangi bölümünün ya da türünün kullanıldığına göre de değişiklik gösterir.



Uyarılar



Otoimmün rahatsızlığı olan kişiler ekinezya gibi bağışıklığı canlandıran bitkileri kullanmadan önce dikkat etmelidirler. Ekinezya belirli karaciğer enzimlerini baskılayabilir; (mantar enfeksiyonunda kullanılan) itraconazole’le, (kolestrolü düşürmek için kullanılan) lovastatin’le ve (alerji için kullanılan) fexofenadine’le bir arada kullanımında (teorik olarak kan seviyesini arttırdığından dolayı) ekinezyanın bu ilaçlarla ve doğum kontrol haplarıyla beraber alımına dikkat edilmesi gerekir. Asteraceae (papatya) familyasındaki bitkilere alerjisi olanlarda nadiren alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bazıları çok hafif mide bozulması ya da baş dönmesi deneyimlemiştir. Ekinezyanın yüksek dozda kullanımı bulantıya yol açabilir.