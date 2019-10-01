Ekim'de hangi balıklar yenir? Ekim ayında yenilmesi gereken balıklar
Ekim ayının başlamasıyla birlikte, en çok merak edilen konulardan biri de bu ayda hangi balıkların yenmesi gerektiği oldu. Ekim ayında hangi balıkların yenmesi gerektiğini ve daha lezzetli olduğunu merak eden vatandaşlar konuya dair araştırma yapıyor. Peki, ekim ayında hangi balıklar yenir? Ekim ayında yenilmesi gereken balıklar neler?
Sağlık deposu balık sofralardaki yerini almaya başladı. Fiyatların düşmesiyle sofraların baştacı balık hakkındaki araştırmalar da yoğunlaştı. Ekim ayında hangi balıkların yenmesi gerektiği de araştırılıyor. İşte, ekim ayında lezzetli olan balıklar...
Karadeniz’de beslenip yağlanan balıkların Marmara Denizi’ne geldiği dönem ekim ayına denk gelir. Bu nedenle ekimde lüfer lezzetlenir; palamut, barbunya, tekir ve istavrit yağlıdır. Ekim balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Pisi balığı özellikle bu ay en güzel zamanındadır. Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça çok lezzetlidir. Palamutun da en lezzetli zamanıdır.
BALIĞIN FAYDALARI NELER?
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde pek çok balık türü denizlerde bulunmaktadır. Doktorlar haftada iki kere balık yenilmesini tavsiye etse bile ülkemizde balık tüketimi oldukça az. İşte, balığın bilinen faydaları...
Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanında mineraller bakımından da zengin olan balıklar; çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri de barındırmakta. İçerisinde bu kadar çok vitamin ve mineral bulunduran bu canlıların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. En bilindik özellikleri arasında; Sağlıklı diş etlerinin oluşmasına yardımcı olur. Saçların daha sağlıklı ve dayanıklı uzamasına yardımcı olur.
Depresyon belirtilerini hafifletir. Kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar. Metabolizmayı ve beyni güçlendirir.
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