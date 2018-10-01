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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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CANSU ÇAMLIBEL - NEW YORK
01.10.2018 - 22:36, Son Güncelleme:

Ekim sonunda Çingene Kızı ailesine kavuşuyor

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Ekim sonunda Çingene Kızı ailesine kavuşuyor

Türkiye’nin önemli kültür miraslarından Zeugma antik kenti kalıntılarının simgesi ‘Çingene Kızı’ (Maenad mozaiği) ailesine kavuşuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ekim ayı sonunda 12 mozaiği Ohio’ya giderek teslim alacağını Hürriyet’e açıkladı.

BİRECİK Barajı’nın altında kalmaması için 1990’lı yılların sonunda yürütülen kazılarda bulunan Zeugma antik kenti kalıntıları bugün Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergileniyor. Zeugma’daki bir villanın yemek odasında taban mozaiği olan ‘Çingene Kızı’nın aslında Fırat Havzası’ndaki yaşam ortamını anlatan bir panonun parçası olduğu Prof. Dr. Kutalmış Görkay ve Dr. Stephanie Hooper tarafından mozaikler üzerinde yapılan çalışmalarla tespit edilmişti.

ZEMİN SÜSÜ YAPILMIŞ

2012’de panonun 12 temel parçasının ABD Ohio’daki Bowling Green State Üniversitesi’ndeki Wolfe Center binasında ve Eva Marie Saint Tiyatrosu’nun lobisinde zemin süsü olarak kullandığı ortaya çıkmıştı. Türkiye’nin o günden beri verdiği diplomatik ve hukuki savaşta en önemli gelişme yedi ay önce yaşandı. Bowling Green State Üniversitesi, 12 parça Zeugma mozaiğini Türkiye’ye göndermeyi taahhüt eden protokolü imzaladı. Sonrasında ise koşullar ve lojistikle ilgili çalışmalar sürdü. Anlaşmaya son rötuşlar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın heyetiyle New York’ta olduğu geçen hafta verildi ve Ohio’daki üniversiteyle el sıkışıldı. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta başında Washington’daki Kültür Ataşesi Sedat Gönüllüoğlu’na mozaiklerin getirilmesiyle ilgili çalışmaları başlatması yönünde yetki verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, New York’tan Türkiye’ye hareket etmeden önce gelişmeleri Hürriyet’e anlattı:

Ekim sonunda Çingene Kızı ailesine kavuşuyor

Parçalar üniversite binasında ve tiyatro salonunda zemin süsü olarak kullanılıyor.

4 YILLIK ÇALIŞMA

“1960’lı yıllarda bizim müzemizin simgesi, Mona Lisa’mız, kaçırıldığı sırada düşüyor. O orada kalıyor ve tablonun diğer bütün parçaları Amerika’ya geliyor. Eski eser kaçakçıları tarafından satılıyor. Biz bunu öğrenir öğrenmez ne yapabiliriz diye çalışmaya başladık. Yaklaşık dört yıllık bir çalışma bu. Dört bakanımızla birlikte çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız duyar duymaz talimat verdi; ‘Ne gerekiyorsa hızlı bir biçimde tamamlansın, başaralım’ dedi. Parçaların en son Ohio Üniversitesi’nde yer mozaiği olarak kullanıldığını öğrendik. O dönemin rektörüne bunun bize ait olduğunu, kendi vatanına dönmesi gerektiğini, hele de bir üniversitenin bu konuda hassasiyet göstereceği kanaatinde olduğumuzu bildirdik. Diplomasiyle ciddi bir çalışma yürüttük.”

 

Ekim sonunda Çingene Kızı ailesine kavuşuyor

REPLİKALAR OHİO’YA GÖNDERİLECEK

FATMA Şahin, “Geçen yıl Kültür Ataşeliğimiz, üniversite yönetimiyle bir protokol imzaladı. Hazırlanan protokolde bu parçaların tümünün Türkiye’ye iadesi, imitasyonlarının bizim tarafımızdan yer mozaiği olarak yapılarak oraya gönderilmesi kararı çıktı” diyerek şöyle devam etti: “Bu bizi çok heyecanlandırdı. Bu karar çıkalı yaklaşık 7 ay oldu. Yaptığımız son toplantıda karara bağlandı. Halihazırda yere gömülü olduğu için yerleri boş kalmasın diye replikaları Türk ustalar tarafından gerçek parçalar teslim alındıktan sonra birebir hazırlanacak. Sonra Ohio’ya götürülerek yerlerine yerleştirilecek. Ekim sonunda eserleri almak için biz Ohio’ya gidiyoruz. Çingene Kızı ailesine kavuşuyor.

Eski eser olduğu için bu parçaların sigortalanması ve o şekilde getirilmesi gerekiyor. Türk Hava Yolları (THY) sponsor oluyor.”

İLİŞKİLERE İLHAM OLSUN TEMENNİSİ

UZUN yıllar süren bir çabanın sonunda ABD’deki muhataplarını ikna etmiş olmalarının önemine vurgu yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu gelişmenin zor günler geçiren Türk-Amerikan ilişkilerinin diğer boyutlarına ilham olması temennisinde bulundu. Şahin şunları söyledi:

‘Her şeyi konuşmak lazım. Herkesle konuşmak lazım. Kültür-sanatın insanları birleştirici bir gücü var. Bizim bunu başarmış olmamız her alanda konuşa konuşa ortak çözümler üretebileceğimizi gösteriyor.’

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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