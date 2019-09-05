Ek tercihler başladı! İşte, YKS ek yerleştirme kılavuzu ve boş kontenjanlar bilgisi
YKS ek yerleştirme süreci bugün başladı. Boş kontenjanlar bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek olan ek tercih süreci, 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. YKS ek yerleştirme kılavuzu bu aşamada büyük önem arz edecek. Peki, ek tercihler yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekecek? İşte, YKS ek yerleştirme kılavuzu ve boş kontenjanlar bilgisi
YKS için ek yerleştirme süreci bugün başladı. 5-11 Eylül tarih aralığında tamamlanacak olan tercih süreci sonrasında adaylar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekleyecek. Peki, YKS ek tercihleri nasıl yapılacak? İşte, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren ek yerleştirme kılavuzu ve detaylı bilgiler
YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI
Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuru ile YKS ek yerleştirme kılavuzunun yayımlandığını açıklayan ÖSYM, boş kontenjan bilgilerinin buradan öğrenilmesi ve tercih listesinin buna göre biçimlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar ön lisans programlarını; AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise kılavuzdaki tablolarda belirtilen lisans programlarını tercih edebilecek.
Tercihlerin listesinin tamamıyla doldurulmasına ise gerek duyulmayacak. Adaylar, isterlerse sadece tek program yazarak da tercihlerini gerçekleştirebilecek.
Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız durumda tercih ettiğiniz programı kazansanız bile yerleştirilmeyeceğiniz için koşulları mutlaka inceleyiniz.
Adayın tercihlerini tamamlamadan önce kendisine şu soruları yöneltmesi sağlıklı bir tercih dönemi için önem arz edecek;
Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?
Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?
Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz?
Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz?
Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?
Tüm bunları göz önünde bulundurduysanız tercih sürecinizi tamamlayabilirsiniz.
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