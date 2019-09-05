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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Ek tercihler başladı! İşte, YKS ek yerleştirme kılavuzu ve boş kontenjanlar bilgisi

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Ek tercihler başladı! İşte, YKS ek yerleştirme kılavuzu ve boş kontenjanlar bilgisi

YKS ek yerleştirme süreci bugün başladı. Boş kontenjanlar bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek olan ek tercih süreci, 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. YKS ek yerleştirme kılavuzu bu aşamada büyük önem arz edecek. Peki, ek tercihler yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekecek? İşte, YKS ek yerleştirme kılavuzu ve boş kontenjanlar bilgisi

YKS için ek yerleştirme süreci bugün başladı. 5-11 Eylül tarih aralığında tamamlanacak olan tercih süreci sonrasında adaylar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekleyecek. Peki, YKS ek tercihleri nasıl yapılacak? İşte, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren ek yerleştirme kılavuzu ve detaylı bilgiler

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuru ile YKS ek yerleştirme kılavuzunun yayımlandığını açıklayan ÖSYM, boş kontenjan bilgilerinin buradan öğrenilmesi ve tercih listesinin buna göre biçimlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar ön lisans programlarını; AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise kılavuzdaki tablolarda belirtilen lisans programlarını tercih edebilecek.

Tercihlerin listesinin tamamıyla doldurulmasına ise gerek duyulmayacak. Adaylar, isterlerse sadece tek program yazarak da tercihlerini gerçekleştirebilecek. 

Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız durumda tercih ettiğiniz programı kazansanız bile yerleştirilmeyeceğiniz için koşulları mutlaka inceleyiniz. 

Adayın tercihlerini tamamlamadan önce kendisine şu soruları yöneltmesi sağlıklı bir tercih dönemi için önem arz edecek;

Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?
Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?
Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz?
Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz?
Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

Tüm bunları göz önünde bulundurduysanız tercih sürecinizi tamamlayabilirsiniz.

 

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