Ek kontenjan yurt başvuruları ne zaman bitecek? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularını geçtiğimiz günlerde başlattı. Başvuru işlemleri devam ederken, kayıt tarihlerini kaçırmak istemeyen öğrenciler, ek kontenjan yurt başvurularının biteceği tarihini sorguluyor. Peki, ek kontenjan yurt başvuruları ne zaman bitecek? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
2019 yılı kapsamında KYK yurt başvuru işlemleri, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için 24 Eylül 2019 tarihinde başlatıldı. KYK yurtlarına yerleşecek olan öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayacaklar. KYK yurt başvuruları için son günlere gelinirken, yurt başvurularının nasıl yapılacağıyla ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki, KYK ek kontenjan yurt başvuruları nasıl yapılacak? İşte, o konular hakkında detaylar.
KYK EK KONTENJAN YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre belirlenen başvurular bu yıl 24-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Başvurular 30 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.
Öğrenim bilgilerinin YÖK bilgi siteminden alınması sebebiyle öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Okul/bölüm bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.
Yurt için başvuran öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu nezdinde araştırılacak olup başvuru sonuçları ilerleyen günlerde kurumsal internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ve kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
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