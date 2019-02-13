3600 ek gösterge nedir? Ek gösterge artışı hakkında bilinmeyen detaylar
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden ve belli memur branşlarının beklentide olduğu ek gösterge artışına dair açıklamalarda bulundu. Bu gelişmenin ardından ek göstergenin ne olduğu ve kimleri kapsayacağı merak konusu oldu. Peki, ek gösterge nedir?
Kamuda görev alan memurların maaşları, emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu olan ek gösterge unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. İşte, memurların yakından takip ettiği ek gösterge hakkında tüm detaylar...
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
İKRAMİYELER ARTACAK
Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak.
Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle