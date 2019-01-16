Ek gösterge nedir?
Devlet memurlarının maaşları, emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu olan ek gösterge, bir süredir gündemde olan bazı memurların ek göstergelerinin yükseltilmesi konusu sonrası merak edilmeye başladı. Peki, ek gösterge nedir?
Kamuda görevli memurları yakından ilgilendiren bir terim olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. İşte, son günlerde merakla araştırılan ek göstergeler hakkında detaylar...
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge artışı için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenleme, Meclis açıldıktan sonra yasayla gerçekleştirilebileceği gibi, kanun hükmünde kararnameyle de hayata geçirilebilecek.
Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
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