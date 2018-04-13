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    Atatürk Havalimanı'nda tepki çeken olay! 'Ejderhalar' ölüme terk edildi...

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    13.04.2018 - 13:30 | Son Güncelleme:

    Atatürk Havalimanı’nda ele geçirilen ejderha tavuklarının yumurtaları ile ilgili tepki çeken bir bilgi ortaya çıktı. Sağlam olan tüm yumurtaların ele geçtikten sonra “Mal” muamelesi yapılıp gümrük deposuna konulduğu ve böylece civcivlerin doğmadan ölüme mahkum edildiği öğrenildi.

    Atatürk Havalimanında tepki çeken olay Ejderhalar ölüme terk edildi...İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı’nda Vietnam’dan gelen 3 Türk yolcunun valizlerinde, ülkemizde ejderha tavuğu olarak bilinen Dong Tao cinsine ait 802 yumurta yakaladı. Hepsi sağlamdı. Kuluçka makinesinde civciv olacaklardı. Yakalandıktan sonra “Mal” muamelesi yapılıp gümrük deposuna konuldular. Böylece civcivler doğmadan ölüme mahkum edildi. Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, “Yakalanan hayvanların payına her durumda ölmek düşüyor” dedi.

    FİYATI İŞTAH KABARTIYOR

    Atatürk Havalimanı’nda yakalanan ejderha tavuğu yumurtaları, isimlerinden olsa gerek kamuoyunda oldukça dikkat çekti. Dong Tao cinsi tavuklar Vietnam’a özgü bir tür. Son dönemlerde ülkemizde de kaçak olarak getirilip üretiliyor. Tavukların yaklaşık 2 bin dolar, yumurtalarının da bir o kadar pahalı olduğu iddiası ise bir çok kişinin iştahını kabartıyor. Yumurta kaçakçılığının sebebi ise, bu yumurtaları Türkiye’de üretme ve kısa zamanda zengin olma hayali.

    Ancak gümrüklerde yakalanan hayvanlar için durum pek de iç açıcı değil. Ya belediyelerin barınaklarına ya da açığa bırakılıyorlar. Pek çoğu için ölüm kaçınılmaz oluyor. Henüz yumurtadaki Dong Tao tavuklarını bekleyen son da aynı olacak.

    Atatürk Havalimanında yüzlerce ejderha yumurtası ele geçirildiAtatürk Havalimanı'nda yüzlerce ejderha yumurtası ele geçirildi!

    HAYVANLARIN PAYINA ÖLMEK DÜŞÜYOR

    Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık gümrükte yakalanan hayvanlarla ilgili şunları söyledi: “Binlerce kaçak hayvan girişi var. Zaman zaman yakalananlar oluyor. Yakalananlar ölüme terk ediliyor. Gümrükte el konulan hayvanların konulacak yerleri yok. Belediyelerin barınakları zaten ölüm kampı. Burada ölüyorlar. Gümrükte bir kapalı odaya koyuyorlar, hayvanlar burada da ölüyorlar. Her durumda hayvanların payına ölmek düşüyor.

    EL KONULANLARIN KONULACAĞI YER LAZIM

    Devlet el koyduğu zaman öldürülüyor hayvanlar. Hayvanların kurtuluşu yok. Çözüm. El konan hayvanlar için mutlaka koruma altına alınacakları yer yapılması. Devletin kontrol sistemi gümrüklerde ve satış alanlarında olmalı. Bu sorunu en baştan çözmeliyiz.”

    Atatürk Havalimanında tepki çeken olay Ejderhalar ölüme terk edildi...

    Etiketler: ejderha tavukları , depo , doğmadan ölecek , gündem
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