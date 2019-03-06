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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.03.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Ehliyetsiz sürücü kenti birbirine kattı! Pişkin pişkin cevap verdi

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Ehliyetsiz sürücü kenti birbirine kattı! Pişkin pişkin cevap verdi

Adana’da ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymayarak 30 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan sürücünün otomobilinde içki şişesi dikkati çekti. Alkollü sürücü Servet T. gazetecilerin polislerin hayatını neden riske attınız sorusuna "Kendimden hariç kimsenin hayatını riske atmadım” diye yanıtladı.

Asayiş uygulaması yapan polis ekipleri Servet T. (32) yönetimindeki 34 BJV 271 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarını umursamayan Servet T. uygulama noktasından kaçmaya başladı. 

30 KİLOMETRE BOYUNCA KAÇTI 

Polisten kaçmaya devam eden Servet T. yaklaşık 30 kilometre yakalanmamak için diretti. Lüks otomobili ile 30 kilometre boyunca polisten kaçan sürücü Servet T., Seyhan İlçesine Bağlı Güney Kuşak Bulvarı üzerinde Seyhan Asayiş Devriye Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Otomobil içerisinde inceleme yapan polis ekipleri yarısına kadar alkol şişesi ve içerisinde alkol bulunan bardak buldu. Sürücüye yapılan alkol testinde 0.39 promil çıktı. 

SÜRÜCÜDEN PİŞKİN CEVAPLAR

Gözaltına alınan Servet T. gazetecilerin polisten neden kaçtın sorusuna,” Ehliyet yok, önüme çıktılar kaçtım” dedi. Polislerin hayatını neden riske attınız sorusuna ise "Kendimden hariç kimsenin hayatını riske atmadım” diye yanıtladı.

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