Ehliyetsiz ölüme 5 yıl hapis
MALTEPE’de, ehliyetsiz kullandığı babasına ait otomobil ile 150 kilometre hızla giderken kontrolü kaybedip karşı şeride geçerek Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Yaren Büyükölmez’in (20) ölümüne, Sevda Civelek’in de (40) yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki U.B.Ç.’nin cezası belli oldu.
Anadolu Adliyesi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada son sözü sorulan tutuksuz sanık U.B.Ç., “Olay anını hatırlamıyorum. Çok üzgünüm. Kasti bir şey yok. Böyle olmasını istemezdim. Benim de ablam var” dedi. Mahkeme, U.B.Ç.’yi ‘taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan ve duruşmaya katılan U.B.Ç.’nin tutuklanmasına karar verildi. Duruşma çıkışı gözyaşların hâkim olamayan anne Müjde Büyükölmez, “Hiçbir şey kızımızı geri getirmiyor. 5 yıl ceza çok az. Yani bir caydırıcı niteliği olduğunu sanmıyorum. Ama elimizden bir şey gelmiyor” dedi.
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