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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.11.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Ehliyetsiz araç kullanan kadının çığlıkları polisi isyan ettirdi!

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Polis denetimlerinde ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan bir kadın öğretmen ceza kesilince çığlık atmaya başladı. Kesilen cezayı çığlıklarıyla engellemeye çalışan kadına polisin tepkisi ise güldürdü: Lan, bağırmayın hanımefendi...

İstanbul Fatih'te aracını ehliyetsiz kullanan kadın öğretmen, trafik denetleme ve şube müdürlüğüne bağlı ekiplerinin uygulamasına takıldı. Aracı trafikten men edilen kadın sinir krizi geçirdi.

Olay, 1 kasım perşembe günü İstanbul Fatih Balat sahilinde yaşandı. Öğretmen olduğu iddia edilen kadın sürücü, Trafik Denetleme ve Şube müdürlüğüne ekiplerin uygulamasına takıldı. Uygulamada, öğretmen olduğu iddia edilen kadının aracını ehliyetsiz kullandığı belirlendi. Ekiplerce yapılan işlemlerin ardından aracın trafikten men edileceğini ve cezai yaptırım uygulanacağını öğrenen kadın, sinir krizi geçirdi. Öğretmen olduğu iddia edilen kadının verdiği tepki çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Sinir krizi geçiren kadın önce polis ekipleri, ardından çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Öğretmen olduğu iddia edilen kadının bu görüntüsü saniye saniye kaydedildi.

 

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