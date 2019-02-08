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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
08.02.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Ehliyetine el konulan sürücüden şaşkına çeviren hareket

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Ehliyetine el konulan sürücüden şaşkına çeviren hareket

KÜTAHYA'da, 4'üncü kez alkollü olarak araç kullanırken yakalanan hafif ticari araç sürücüsü H.A., polisleri görünce şoför koltuğundan inip, yolcu koltuğuna geçti. Alkolmetreye üflemeyi reddeden H.A., test için hastaneye götürülürken, alkol almaya devam etti. Yapılan kan testinde 1.68 promil alkollü çıkan H.A.'ya para cezası kesilerek, daha önce el koyulan ehliyetinin emniyette kalma süresi uzatıldı. 

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  • Ehliyetine el konulan sürücü alkollü yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...
  • Ehliyetine el konulan sürücü alkollü yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...
  • Ehliyetine el konulan sürücü alkollü yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...
  • Ehliyetine el konulan sürücü alkollü yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sultanbağı Mahallesi tarihi Hisar Kalesi girişinde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A.'nın kullandığı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisleri fark eden H.A., aracını uygulama noktasının gerisinde park edip, şoför koltuğundan inerek yolcu koltuğuna geçti. H.A., aracının yanına gelen polislere; kendisinin sürücü olmadığı, aracı kullanan arkadaşının ormanlığa kaçtığı yalanını söyledi. Daha önce 3 kez alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine 2 yıl el koyulan H.A., alkolmetreye üflemeyi kabul etmedi. Kendi aracından indirilen H.A., test için hastaneye götürüldüğü sırada alkol almaya devam etti. Hastanede yapılan kan testinde H.A.'nın, 1.68 promil alkollü olduğu belirlendi. 

Polis ekipleri, H.A.'ya 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak' ile "polisin 'dur' ihtarına uymamak" suçlarından 6 bin liralık para cezası kesti ve ehliyetinin 2 yıl emniyette kalma süresini 7 yıla çıkardı. H.A., polislerle tartıştığı için sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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