Ehliyet yenileme süresi uzatıldı! Sürücü belgesi değiştirme son tarih ne zaman?

Eski sürücü belgesi olan vatandaşlar yeni ehliyetlere geçmek için hangi tarihte işlem yapmaları gerektiğini internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Özellikle 2020 yılının ilk günlerinde araştırmalar yoğunlaşırken resmi kurumlarda ehliyet değiştirme işlemiyle ilgili yeni tarih bilgisi geldi. Normalde bu yılın sonuna kadar yenilenmesi gereken ehliyetler için vatandaşlara ek süre verildi. Peki, ehliyet değiştirme ne zaman bitecek? Sürücü belgesi yenileme son tarih ne zaman? İşte, konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre sürücü belgesi değişikliğinde yeni tarih...

EHLİYET DEĞİŞTİRME SON TARİH NE ZAMAN?

Eski sürücü belgelerinin değiştirilmesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilme süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır."

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık RaporuSürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu2 adet biyometrik fotoğrafKan grubunu belirtir belge veya yazılı beyanAdli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi.