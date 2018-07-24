Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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24.07.2018 - 17:58, Son Güncelleme:

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

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Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet yenileme için gerekli belgelerin neler olduğu milyonlarca sürücü tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Eski tip ehliyetlerini yeni tip çipli ehliyetlerle değiştirmek isteyen vatandaşlar, yanlarında hangi belgeleri bulundurmalarını merak ediyor. Peki, ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet yenileme işlemi için vatandaşlar yanlarında hangi belgeleri bulundurmaları gerektiğini merak ediyor. Yeni tip ehliyet kartı almak isteyen vatandaşlar randevularını almaya devam ediyorlar. Randevu günü vatandaşların yanlarında bulunması gereken belgeler bulunuyor. Peki, ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait (www.surucurandevu.egm.gov.tr​) internet adresinden online randevu aldıktan sonra, il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ehliyet yenileme için ne kadar ücret ödenir?

2017 yılında ehliyet yenileme ücreti 15 TL(13 TL Değerli kağıt bedeli+2 TL Hizmet Bedeli)'dir. Bu ücreti bankaya ödeyebiliyorsunuz. Ödemeleri internet bankacılığı yoluyla ödeyeceklerin işlem yaptığı bankanın ilgili şubesinden "Tahsil Edilmiştir." kaseşi basılmasıyla ilgili EGM tarafından duyuru yapılmıştır.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

- Eski sürücü belgeniz

-Sürücü olur sağlık raporu

- Nufüs cüzdanı veya pasaport

- 2 Adet biyometrik fotoğraf

- Parmak izi verilecek (Emniyette)

- Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve hizmet bedelinin ödendiğine dair banka dekontu (15 TL)

- Kan gurubunu belgeleyen belge veya beyan(eski sürücü belgenizde kan grubunuz yazıyorsa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok)

Sürücü belgeleri ne zaman teslim edilir?

Sürücü belgesi başvurularında başvuru kabul edildikten sonra sürücü belgesi yerine geçen geçici belge düzenlenecek olup, 15 gün içerisinde asıl sürücü belgesi teslim edilecektir.

Sürücü belgemi bir yakınım teslim alabilir mi?

Sürücü belgesinin, sürücü belgesi müracaat formunda kimlik bilgileri belirtilen kişi tarafından teslim alınması gerekmektedir.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi ne kadar?

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir. Mevcut olan eski sürücü belgeniz ise yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olup, 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur.

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