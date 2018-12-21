Ehliyet sınavı yarın saat kaçta yapılacak? 2018/MTSKS-5
Ehliyet sınavı yarın saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı, sınava girecek olan sürücü adayları tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 2018 yılının son ehliyet sınavına girecek olan adaylar, MEB tarafından belirtilen sınav saatini merak ediyor. Peki, ehliyet sınavı yarın saat kaçta?
2018 yılının son ehliyet sınavı için geri sayım başladı ve sınava girecek olan yüzlerce kişi, sınavın başlayacağı saati merak ediyor. MEB tarafından yapılan açıklamayla birlikte ehliyet sınavının yarın saat kaçta başlayacağı belli oldu. İşte, sınav saati.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılının beşinci ehliyet sınavını düzenleyecek. 2018/MTSKS-5, 22 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleşecek. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar, uygulamalı yapılan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanacaklar.
EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?
Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.
EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR?
Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.
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