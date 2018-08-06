Ehliyet sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Yıl içerisinde beş defa yapılan ehliyet sınavlarının üçüncüsü 4 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti. Alacakları puana dair öngörüde bulunmak isteyen sürücü adayları, 4 Ağustos tarihli ehliyet sınavı soruları ve cevaplarını sorgulamaya başladı. Peki, ehliyet sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği pek çok sınavdan biri olan ehliyet sınavlarının üçüncüsü Türkiye çapında tamamlandı. Sınavda baraj puanını almayı başaran sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Sınav stresini geride bırakan sürücü adaylarının gözü kulağı şimdi ehliyet sınavı soruları ve cevaplarında. Peki, 4 Ağustos ehliyet sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Ehliyet sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı, birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2018 sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları ise 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak.
SINAVI GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?
Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Diğer sınavlarda olduğu gibi adayların vereceği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakılarak çalışma yapılabilir. Sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.
EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.
B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.
A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak.
C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak.
Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.
Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.
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