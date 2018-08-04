Ehliyet sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Ağustos'ta yapılan ehliyet sınavının sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. MEB'in 2018 yılında üçüncü kez yaptığı sınava giren adaylar yeterli puanı alıp barajı geçerlerse, direksiyon sınavına girme hakkını elde edecek. Öte yandan bugün söz konusu sınava katılan sürücü adayları, yanıtladıkları soruların cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını sorguluyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?
4 Ağustos'ta yapılan ehliyet sınavı sonrası, sonuçlarının zaman açıklanacağı ile ehliyet sınavı soru ve cevapları merak ve araştırma konusu oldu. İnternette söz konusu sınavın sonuçları hakkında araştırma yapan binlerce adayın gözü ve kulağı MEB'den gelecek haberde. İşte, 4 Ağustos ehliyet sınavı hakkında merak edilen detaylar...
EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2018 yılında 5 defa yapılacak olan ehliyet sınavlarının üçüncüsü 4 Ağustos Cumartesi günü tamamladı. Sonuçların açıklanmasının ardından, sınavda baraj puanını almayı başaran sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak.
EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
MEB'in 4 Ağustos'ta organize ettiği ve binlerce adayın sonucunu merakla beklediği sınava ait soru ve cevaplar bakanlık tarafından henüz yayınlanmadı. Söz konusu sınava ait cevap anahtarı yayınlandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR?
Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.
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