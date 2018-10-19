Ehliyet sınavı saat kaçta başlayacak? Ehliyet sınavı kaç dakika?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının bu yılki dördüncüsü 20 Ekim'de organize edilecek. Sınava kısa bir süre kala son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, yanlışlık olmaması adına sınavın başlangıç saatini öğrenmek istiyor. Öte yandan ehliyet sınavının kaç dakika süreceği de merak ediliyor. Peki, Ehliyet sınavı saat kaçta başlayacak? Ehliyet sınavı kaç dakika?
Ehliyet sınavı saat kaçta? sorusu, yarın söz konusu sınava katılım sağlayacak vatandaşların araştırdığı konu oldu. Sınavda ilk yardım, trafik adabı, trafik ve çevre, araç tekniği konularından sorumlu olacak sürücü adayları, 20 Ekim 2018 ehliyet sınavının başlangıç saatini ve kaç dakika süreceğini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018/MTSKS-4, 20 Ekim 2018'de saat 14.00'te yapılacak. İlk yardım, trafik adabı, trafik ve çevre, araç tekniği dersleri olmak üzere 50 sorudan oluşan sınav, 2 saat sürecek.
EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?
Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.
EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR?
Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.
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