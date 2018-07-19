Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? MEB ehliyet sınav tarihleri
Ehliyetlerine kavuşmak için sabırla bekleyen sürücü adayları, 2018 yılı içinde düzenlenecek olan ehliyet sınavı tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Araçlarıyla trafiğe çıkmaları için sürücü belgesi yani ehliyet almaları şart olan vatandaşlar, ehliyet sınavı ne zaman sorusuna cevap arıyor. Peki, 2018 ehliyet sınavları ne zaman? Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?
Ehliyet sınavlarının 2018 yılı içinde hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ehliyet sınavları bu yılda belli tarihlerde yapılacak. Söz konusu sınavlar için hazırlıklarını sürdüren sürücü adayları bir yandan da sınav tarihi konusunda kesin bilgi almak istiyor. İşte, MEB'in yayınladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav tarihleri...
EHLİYET SINAV TARİHLERİ
2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.
EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?
Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.
EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.
B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.
A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak
C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak
Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.
Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.
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