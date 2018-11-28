Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018'in son ehliyet sınav tarihi
Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı binlerce sürücü adayı tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Trafiğe çıkmak için sabırsızlanan sürücü adayları, 2018'in son ehliyet sınavına girmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018'in son ehliyet sınav tarihi.
Ehliyet sınavı için geri sayım başladı. 2018/MTSKS-5 için hazırlıklarını sürdüren sürücü adayları, MEB tarafından belirlenen ehliyet sınav tarihini merak ediyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018'in son ehliyet sınav tarihi.
EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?
2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.
EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?
Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.
EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.
B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.
A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak
C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak
Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.
Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.
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