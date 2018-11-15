Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet sınav tarihleri
2018'de düzenlenecek son ehliyet sınavının tarihi, ehliyet alarak trafiğe çıkma hayali kuran pek çok vatandaşın merak ettiği konu oldu. Son olarak 20 Ekim'de yapılan ehliyet sınavının ardından beşinci ehliyet sınavının uygulanacağı tarih, sürücü adaylarınca internette sorgulanıyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman?
Ehliyet sınavının ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar, sürücü belgesi almak isteyen birçok kişi tarafından son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Ehliyet sınav tarihlerini araştıran vatandaşlar MEB’in 2018 yılı içinde organize edeceği beşinci ehliyet sınavının tarihi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.
EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?
Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.
EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.
B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.
A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak
C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak
Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.
Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.
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