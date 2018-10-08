Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? 2018/MTSKS-4
Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı yüz binlerce sürücü adayı tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Bir an önce ehliyetlerine kavuşup trafiğe çıkmak isteyen sürücü adayları, sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?
Sürücü adayları tarafından merakla beklenen ehliyet sınavları için tarihler belli oldu. Ehliyet sınavı için çok az bir zaman kala hazırlıklarını sürdürmeye devam eden adaylar, sınavın net tarihlerini merak ediyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?
EHLİYET SINAV TARİHLERİ
2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.
EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?
Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.
EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.
B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.
A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak
C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak
Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.
Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.
EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR?
Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.
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