Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? 2018 ehliyet sınavı tarihleri
Ehliyet sınavı, trafiğe çıkmak isteyen binlerce sürücü adayının katılım sağlayacağı sınav olacak. Öncelikle yazılı sınav, sonrasında direksiyon sınavı olarak gerçekleşecek olan ehliyet sınavı, ağustos ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2018 ehliyet sınavı tarihleri neler olacak? İşte, yüz binlerce kişinin merakla araştırdığı sınav süreci hakkında detaylı bilgiler
Ehliyet sınavı, araba kullanmak için sürücü belgesi engeline takılan vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yurt genelinde birçok merkezde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavı, yazılı ve uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o süreç hakkında detaylı bilgiler
EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yılda 5 kez yapılan ehliyet sınavının üçüncüsü ağustos ayı içerisinde gerçekleşecek.
2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.
EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?
Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.
EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.
B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.
A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak
C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak
Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.
Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.
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