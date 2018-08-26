Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? 2018 ehliyet sınav tarihleri
Bu yıl üçüncü kez 4 Ağustos'ta yapılan ehliyet sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez 2018'in dördüncü ehliyet sınavına çevrildi. Sürücü belgesi almak için plan yapan çok sayıda vatandaş, sıradaki ehliyet sınavının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ehliyet sınavlarının bu yıl içinde planlanan üçü tamamlandı. Sürücü adayları şimdi dördüncü ehliyet sınavının yapılacağı tarihi öğrenmek adına çalışmalarına hız verdi. İşte, MEB'in yayınladığı 2018 ehliyet sınav takvimi...
2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.
EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?
Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.
EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.
B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.
A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak
C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak
Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.
Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.
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