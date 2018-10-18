Ehliyet sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Bu yıl içinde düzenlenecek 4. ehliyet sınavına artık çok kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavının giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı konu oldu. Peki Ehliyet sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde yer alan bilgilere göre Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018/MTSKS-4, 20 Ekim 2018'de saat 14.00'te yapılacak. Sınav sonuçları ise kısa süre içinde açıklanacak. Peki, ehliyet sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte, konuya ilişkin detaylar...
EHLİYET SINAVI GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Ehliyet sınavına girecek adaylar, MEB resmi internet sitesinden veya e-Devlet uygulamasından sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Bu seçenekler dışında; kayıt olunan sürücü kursundan da sınava nerede girileceği bilgisine ulaşılabilir.
EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?
Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.
EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR?
Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle