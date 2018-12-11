Ehliyet sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
Yıl içerisinde beş kez gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuncusu için kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2019 iş takvimiyle ehliyet sınavlarının tarihlerini aylar öncesinden duyurmuştu. Peki, yılın son ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
Trafiğe çıkma hakkı elde etmek isteyen sürücü adayları, 2018 yılının beşinci ehliyet sınavı için artık son hazırlıklarını yapıyor. Kursiyerler aralık ayınsa gerçekleşecek olan teorik sınava, isimlerine düzenlenecek sınava giriş kimlik kartı ve nüfus cüzdanı ile girecekler. Her teorik dersin sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak. Adaylar, sınav sonucuna itiraz edebilecekler. Kurslarda verilen teorik dersleri başaran adaylar, direksiyon sınavına alınacak. Teorik derslerin bir veya birkaçından başarısız olanlar, direksiyon eğitimi sınavına giremeyecek. Peki, yılın son ehliyet sınavı ne zaman gerçekleşecek?
2018 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde yer alan bilgiye göre yılda 5 kez yapılan ehliyet sınavının sonuncusu 22 Aralık 2018 saat 14.00'de uygulanacak. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulacak.
EHLİYET SINAVI GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Ehliyet sınavına girecek adaylar, MEB resmi internet sitesinden veya e-Devlet uygulamasından sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Bu seçenekler dışında; kayıt olunan sürücü kursundan da sınava nerede girileceği bilgisine ulaşılabilir.
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