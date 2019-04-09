Ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet sınavında yeni dönem hakkında bilgiler
Ehliyet sınavında yeni bir dönem başladı, Türkiye genelinde e-sınava geçiş yapıldı. İlk kez ehliyet almak isteyen vatandaşlar bu yıl e-sınav sistemine girerek ehliyetlerini artık daha hızlı alabilecekler. Peki, ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet sınavında yeni dönem hakkında bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 yılı takviminde ehliyet sınav tarihlerini açıkladı. Bakanlığın resmi sayfasında da paylaştığı 2019 yılı sınav uygulama takvimine göre, ehliyet sınavı 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 (yedi) günü randevulu sistemle gerçekleştirilecektir.
Maliyetler düşecek
Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek.
Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak, bilgisayar kullanmayı bilmeyenler bile soruları rahatlıkla cevaplayabilecek.
E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak.
Motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"larının Türkiye genelinde yapılmasıyla, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetler de düşecek.
Toplum 50 soru yöneltilecek
Sınav kapsamında adaylara, ilk yardım dersinden 12, trafik ve çevre dersinden 23, araç tekniği dersinden 9, trafik adabı dersinden ise 6 soru yöneltilecek. Toplam 50 soru için sürücü adaylarına verilecek olan süre 45 dakika olacak.
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