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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.01.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Ehliyet sınavı haftanın 7 günü gerçekleştirilecek! Ehliyette e-sınav dönemi

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Ehliyet sınavı haftanın 7 günü gerçekleştirilecek! Ehliyette e-sınav dönemi

Sürücü belgesi alabilmenin ön koşulu olan ehliyet sınavında yeni döneme girildi. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen klasik ehliyet sınavları, yeni dönemde yerini e-sınavlara bırakacak. Elektronik ortamlarda dokunmatik bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavları, içerik olarak klasik sınavlarla aynı olacak. İşte, Ehliyette e-sınav hakkında merak edilen bazı bilgiler

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 81 ilde kurulacak olan e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavları randevu usulüyle çalışacak. Haftanın 7 günü ehliyet sınavlarının gerçekleştirilebileceği merkezlerde, randevular sınava 4 gün kala değiştirilebilecek.

SÜRÜCÜ ADAYLARI 4 TEMEL KONUDAN SORUMLU OLACAK

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;

-İlk Yardım
-Trafik ve Çevre
-Araç Tekniği
-Trafik Adabı derslerinden sorumlu olacak.

TOPLAM 50 SORU YÖNELTİLECEK

Sınav kapsamında adaylara, ilk yardım dersinden 12, trafik ve çevre dersinden 23, araç tekniği dersinden 9, trafik adabı dersinden ise 6 soru yöneltilecek.

Toplam 50 soru için sürücü adaylarına verilecek olan süre 45 dakika olacak.

TEORİK EĞİTİMİ TAMAMLAYAN ADAYLAR E-SINAV RANDEVUSU ALABİLECEK

Sürücü kursları tarafından verilen teorik eğitimleri tamamlayan adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra e-sınav randevu sistemi üzerinden randevularını alabilecek.

İlk e-sınavda başarısız olan adayların ikinci sınava katılım hakkı için ilk sınav ile arasında en az 15 gün geçmiş olması şartı aranacak.

SINAVLAR HAFTANIN 7 GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Adaylar, 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 günü randevulu sistem üzerinden sınavlara dahil olabilecek. 

RANDEVULAR SINAVA 4 GÜN KALA DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

E-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan sürücü adayı, randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilecek.

Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunlu olacak. Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılacak.

SÜRÜCÜ ADAYLARI EKRANA DOKUNARAK CEVAPLAYACAK

e-Sınav Uygulama Kurallarını okuyup onaylayan sürücü adayları, kendilerine özel tahsis edilen dokunmatik bilgisayar ile sınava başlayacak.

Adaylar tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacak.

Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacak.

Kursiyer isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilecek. Bu durumda e-sınav yazılımı kursiyerden iki defa onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve kursiyerin sınava tekrar dönmesi mümkün olmayacak.

Kursiyer sınava girmediyse salon görevlilerince salon aday yoklama listesine “girmedi” yazılacak.

SINAV SONUÇLARI ANINDA ÖĞRENİLEBİLECEK

Sınavın ardından sürücü adayları sınav binasında bulunan sonuç bilgisayarından sınav sonucu öğrenebilecek. Ayrıca adaylar sınav sonucunu esinav.meb.gov.tr adresinden T.C. Kimlik no ile öğrenebilecek.

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