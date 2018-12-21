Ehliyet sınavı çıkmış soruları... Geçmiş dönemlerin ehliyet soruları ve cevapları
Ehliyet sınavı çıkmış soruları gerçekleşecek sınav öncesinde sürücü adayları tarafından araştırılmaya başladı. Sınava girmeden önce son bir kez daha tekrar yapmak isteyen ve bilgilerini pekiştirmek isteyen sürücü adayları, geçmiş dönemde yapılan ehliyet sınavının çıkmış sorularını araştırıyor. İşte ehliyet sınavı çıkmış sorular ve cevapları.
Trafikte araç kullanabilmek için sürücü belgesine ihtiyaç duyan birçok kişi, bugün öğle saatlerinde girecekleri ehliyet sınavı öncesi, geçmiş dönemlerde yapılan sınav sorularını ve cevap anahtarlarını sorguluyor. İşte ehliyet sınavı çıkmış sorular ve cevapları.
04 Ağustos 2018 Tarihinde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları
K Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
L Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
M Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
N Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
21 Nisan 2018 Tarihinde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları
K Kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız
L Kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız
M Kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız
N Kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız
10 Şubat 2018 Tarihinde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları
K Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
L Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
M Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
N Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
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