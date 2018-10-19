Ehliyet sınavı çıkmış sorular | Geçmiş sınavlarda sorulan ehliyet sınavı soru ve cevapları
Trafikte araç kullanabilmek için sürücü belgesine ihtiyaç duyan birçok kişi, yarın öğle saatlerinde girecekleri ehliyet sınavı öncesi, geçmiş dönemlerde yapılan sınav sorularını ve cevap anahtarlarını sorguluyor. Çıkmış sorulara çalışarak hazırlanmak isteyen çok sayıda vatandaş, konu hakkında internetten araştırma yaparak bilgi almak istiyor. İşte, 2018 yılında çıkmış ehliyet sınav soruları ve cevapları...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve ehliyet alarak sürücü olma hayali kuran kişilerin katılım sağladığı ehliyet sınavları öncesinde, geçmiş yıllarda sorulan ehliyet sınavı soruları ve cevapları merak konusu oluyor. Eski sınavlarda adaylara yöneltilen soruları inceleyerek fikir edinmek isteyen vatandaşlar, 20 Ekim ehliyet sınavı öncesi sorgulamalarını yoğunlaştırdı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
04 Ağustos 2018 Tarihinde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları
K Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
L Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
M Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
N Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
21 Nisan 2018 Tarihinde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları
K Kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız
L Kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız
M Kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız
N Kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız
10 Şubat 2018 Tarihinde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları
K Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
L Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
M Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
N Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
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