Ehliyet sınav soruları ve cevapları yayımlandı.. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

21 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Ehliyet sınav soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yılın ikinci ehliyet sınavı soruları ve cevapları, MEB’e bağlı olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sayfası üzerinden görüntülenebiliyor. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınav soruları ve cevapları için bekleyiş son buldu. K, L, M, N kitapçığı soru ve cevap anahtarı http://odsgm.meb.gov.tr/www/ adresi üzerinden erişime açıldı. 21 Nisan’da Türkiye çapında gerçekleşen ehliyet sınavında trafik ve çevre dersinden 23 soru, ilk yardım dersinden 12 soru, araç tekniği dersinden 9 soru, trafik adabı dersinden ise 9 soru soru olmak üzere toplam 50 soru sorulmuştu. Soru- cevap duyurusu ardından gözler sonuçlara çevrildi.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ehliyet sonuçları, MEB tarafından ne zaman açıklanacak? MEB’in yayımladığı sınav takvimine göre sınav sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde açıklanıyor. MEB, sınavların açıklanmasına dair saat açıklaması yapmıyor.

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DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ 2018



21 Nisan’da sınava girenler, sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde öğrenecekler. Kursiyerler en az 70 puan aldıkları taktirde, direksiyon sınavına katılma hakkına sahip oluyor. Direksiyon sınavı ise 12 Mayıs 2018 tarihinde yapılması bekleniliyor.

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