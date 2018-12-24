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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.12.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Ehliyet sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte sonuç tarihi

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Ehliyet sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte sonuç tarihi

Yıl içerisinde beş kez gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuncusu 22 Aralık Cumartesi günü yapıldı Ehliyet sınavından geçerli puanı alan sürücü adayları, uygulamalı yapılan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanacaklar. Peki, ehliyet sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

Yılın son ehliyet sınavı ardından gözler soru-cevap duyurusuna çevrildi. 22 Aralık tarihli ehliyet sınavında sürücü adaylarına; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soru soruldu. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek. Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018 Yılı Sınav Takvimine göre, 22 Aralık’ta gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları 3 Ocak’ta açıklanacak.

Ehliyet sınav soruları ve cevaplarının kısa süre içerisinden Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinde yayımlanması bekleniyor. 

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu

Kursiyer, e-sınav başvurusunu, sınav ücretini ilgili bankalara yatırdıktan sonra bağlı olduğu kurs müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır. e-Sınav başvurusu yapılan kursiyerlerin bilgileri bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından incelenecektir. Başvurusu onaylanan kursiyerler için e-sınav randevu sistemi bir sınav tarihi ve saati belirleyecektir. Randevusu onaylanan kursiyer, e-sınav tarihinden en az 3 (üç) gün önce randevusunu değiştirebilir. Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır. e-Sınav uygulaması sadece Türkçe olarak yapılmaktadır. Yabancı uyruklu kursiyerler için tercüman görevlendirilmesi ve yabancı dilde sınav uygulaması yapılmaz.

e-SINAV UYGULAMASI

a. e-Sınav uygulamaları belirlenen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.
b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav saatinden en geç yarım saat önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır bulunacaktır.
c. Kursiyerler, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport (geçerlilik süresi devam eden) bulunduracaklar ve fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim edeceklerdir. Sınav giriş belgesini teslim etmeyen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
ç. Kimlik belgesi yanında olmayan kursiyerler, kesinlikle sınava alınmayacaktır. Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport (geçerlilik süresi devam eden) hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır. Ancak, er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birliğine nüfus cüzdanını teslim ettiğinden sadece “er ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınava alınabilecektir.

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